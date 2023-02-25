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25 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Niğde - Bor'da 5,3 büyüklüğünde deprem

25 Şubat 2023, Cumartesi 13:55
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

AA

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