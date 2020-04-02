302 AYDINDAN İNFAZ AÇIKLAMASI: TÜM HALKIMIZLA BARIŞIK YAŞAMAK İSTİYORUZ. BUGÜNE KADAR HEP SÖZDE KALAN BİRLİK VE BERABERLİĞİ HAYATA GEÇİRMENİN ZAMANIDIR ARTIK.

Can dedin mi fark olmaz

“CAN dedin mi, inanç-ideoloji farkı olmaz. Bilelim ki ağzına kadar dolmuş taşmış cezaevlerinde 1 yatakta 2 kişi yatmak yüzünden Korona felaketinin kapısında uyuyan sayısız tutuklu ve mahkûm var. Adlî suçlular var, bazıları daha savcıya ifade bile veremeden yıllardır yatan ve ‘siyasî suçlular’ diye etiketlenen tutuklu ve hükümlüler var. Bunlar arasında ayrım yapmak isteyen bir İnfaz Yasası sunuldu Meclise.”

Çok kaygı verici

“Toplumsal ayrıştırmayı güncelleştirip büyütmek anlamına gelecek böyle bir yasa çok kaygı verici. Devlet, yurttaşlara karşı suç işleyenleri salıvermek, kendi otoriterliğine karşı gelenleri içeride tutmak istiyor. Birincileri kurtarmak, ikincileri ölümün kucağına bırakmak söz konusu. Salgına karşı mücadeleyi kazanmak, normalleşmeye ve devletin cezaevinde yatanlar arasında ayrım yapmayı bırakmasına bağlı.”

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Normalleşme istiyoruz

302 aydın tarafından yapılan çağrıda, “Tüm halkımızla barışık yaşamak, rahatlamak, özetle; toplumsal normalleşme istiyoruz. Bugüne kadar hep konuşmalarda kalan ‘Birlik ve Beraberlik’i hayata geçirmenin zamanıdır artık” ifadeleri kullanıldı.

Aralarında gazeteci, yazar, siyasetçi, hak savunucusu ve sinema oyuncusunun da bulunduğu 302 aydın, cezaevlerinde ‘siyasi suçlu’ diye etiketlenerek bulunan tutuklu ve hükümlüler için çağrıda bulundu. Independenrturkish sitesinde yer alan habere göre, “Koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi kazanmak için bir yandan, toplumu nihayet normalleştirmek diğer yandan, zaman kaybetmeden cezaevlerini boşaltma iradesini göstermesine bağlı” denilen çağrıda, “Tüm halkımızla barışık yaşamak, rahatlamak, özetle; toplumsal normalleşme istiyoruz. Bugüne kadar hep konuşmalarda kalan “Birlik ve Beraberlik”i yaşama geçirmenin zamanıdır artık” ifadeleri kullanıldı.

ÇOK ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYORUZ

“Birlik ve Beraberlik’ işte tam böyle zamanlar içindir!” başlığını taşıyan çağrı metninde Türkiye’nin çok zor zamanlardan geçtiği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bizlerin hayat süresi içinde Dünya hiç bu kadar zor duruma düşmemişti. Bir süredir parçalayıcı toplumsal ayrıştırmalar ve sosyal- politik-ekonomik krizler içinde sendeleyen ülkemiz şimdi de bu küresel virüs salgınına uğradı. Halkımız yorgun ve şimdiden çaresiz durumda. Şayet toplumsal duygu ve ihtiyaçları göz ardı edersek çok daha kabuslu zamanlarla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olacak. Artık bu ayrışmaları ve gerilimleri bir an önce sonlandırmak zorundayız. Peki biz ne istiyoruz? Tüm halkımızla barışık yaşamak, rahatlamak, özetle; toplumsal normalleşme istiyoruz. Bugüne kadar hep konuşmalarda kalan “Birlik ve Beraberlik”i yaşama geçirmenin zamanıdır artık. Yarın çok geç olabilir. Hızla adım atmalıyız.Koronavirüs gibi bir şer’den, hayr çıkarmak zorundayız...

CAN DEDİN Mİ...

Çağrıda ayrıca, “Can dedin mi, inanç-ideoloji farkı olamaz”, bilelim ki ağzına kadar dolmuş taşmış cezaevlerinde 1 yatakta 2 kişi yatmak yüzünden Korona felâketinin kapısında uyuyan sayısız tutuklu ve mahkûm var. Cezaevinde yatanlar arasında ayrım yapmayı artık bırakmasına bağlı. Aksi halde, muhalif veya muvafık yarın hiçbirimiz birbirimizin yüzüne bakamayacağız” denildi.