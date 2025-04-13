O işletme mühürlendi

Ankara’da Down sendromlu çocuğun oyun alanına alınmaması sonrası Etimesgut Belediyesi alışveriş merkezinde yasal izinsiz faaliyet gösteren çocuk oyun alanlarını mühürledi.

Ankara – Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanına 7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde girmek istedi. Ancak işletme yetkilileri, Mert’in Down Sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti. Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken, Mert’in sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve şikayet üzerine Etimesgut Belediyesi AVM’de denetleme yaptı. Söz konusu oyun alanının da içinde olduğu bazı iş yerleri mühürlendi. Haber Merkezi

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