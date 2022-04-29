O yasa Haziran’da TBMM’de

Kamuoyunda “sosyal medya düzenlemesi” olarak adlandırılan kanun teklifi taslağında son değişiklikler yapılıyor.

Sosyal medya kanunu AKP’yi ikiye böldü AKP tarafından hazırlanan 69 maddelik taslak metin, MHP’ye sunuldu. Teklifin haziran ayında TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Kanun teklifin başlığının ‘Dijital Hizmetler Yasası’ olabileceği öğrenildi. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın aktardığına göre; Avrupa Birliği’nin kabul ettiği dijital hizmetler yasası, bu kanun teklifinin ana çerçevesini oluşturacak. ‘Gerçek hayatta suç olan internet ortamında da suç olması’ temel ilke olacak. Bu bağlamda teklifte ekstra hapis cezası öngörülmeyecek. Ankara - Anka

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