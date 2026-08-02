Berlin Eyalet Başbakanından okullardaki İslâm dersine destek

02 Ağustos 2026, Pazar 12:52
Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, devlet denetimi altında verilecek İslâm din derslerinin gençlerin radikalleşmesini önlemeye katkı sağlayabileceğini belirterek, bu derslerin Berlin’deki devlet okullarında verilmesini desteklediğini açıkladı.
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Hristiyan Demokrat Birlik’ten (CDU) Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, bazı gençlerin radikal dini çevrelerin etkisine girdiğini söyledi.
Wegner, devlet okullarında verilecek ve kamu denetimine tabi olacak İslâm din derslerinin gençleri bu tür etkilerden korumaya yardımcı olacağını belirterek, “Devlet okullarındaki din dersleri gençlerin bu tür etkilerden korunmasına büyük katkı sağlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Berlin-Anka
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