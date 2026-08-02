Berlin Eyalet Başbakanından okullardaki İslâm dersine destek

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, devlet denetimi altında verilecek İslâm din derslerinin gençlerin radikalleşmesini önlemeye katkı sağlayabileceğini belirterek, bu derslerin Berlin’deki devlet okullarında verilmesini desteklediğini açıkladı.

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