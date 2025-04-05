Ocaktan: Gidişattan AKP’liler de endişeli

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, “Gidişattan AK Parti’ye gönül verenler de mutsuz ve endişeli” başlıklı bir yazı yazdı.
Ocaktan yazısında, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması ile başlayan protestoları ele aldığı yazısında, “Saraçhane’de en ön safta yer alan gençler, sağcısıyla, solcusuyla, muhafazakârı ve milliyetçisiyle Maltepe’de buluşan 2 milyon insan CHP’ye duydukları sempati sebebiyle değil, kendi özgürlük alanlarına yönelen tehditlere karşı tepki vermek için meydanlara koştular. Hiç lafı dolandırmadan söyleyelim kim meydanlardan yükselen bu sese kulaklarını tıkarsa kaybeder” dedi.
Haber Merkezi