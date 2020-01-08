Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, KHK’lara yargı yolunun açılması için çalışacaklarını söyleyerek “OHAL’de de olsa hukuk askıya alınamaz” dedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, “OHAL döneminde çıkarılan KHK’lara yargı yolu açık olacak şekilde bir düzenlemeye gidilebilmesini parti programımıza koyduk” dedi. Selim Temurci, “OHAL’de de olsa hukuk askıya alınamaz. Gelecek Partisi olarak milletimize vaadimizdir” ifadelerini kullandı.

Karar’da yer alan habere göre, Temurci, KHK’larla ilgili,“Haksızlığa uğradığını söyleyen insanlar direkt il başkanlığımıza geliyorlardı, konuyla ilgili olarak hukukçulardan oluşan bir komisyonu da ilk defa kuran kişi benim, meseleye bakışım insaniydi” dedi.

Cevap olarak bize kapıyı gösterdiler

“Şu anda kurucumuz olan çok değerli insanların yaşadığı bazı durumlar önümüze geliyor. Bir kurucumuzun damadı işinden oldu, eski Kahramanmaraş milletvekilimiz” diyen Temurci şunları kaydetti: “Samimiyetle söylüyorum, bizim tanıdığımız Recep Tayyip Erdoğan 2001’de parti kurduğumuz Recep Tayyip Erdoğan olsa ve yaşadıklarımızı hissetse şu anda Gelecek Partisi diye bir parti olmazdı. Biz mazluma zulmeden herhangi bir siyasî anlayışın tarafında olabilir miyiz? Adaletsizliğin, hukuksuzluğun olduğu, ülkede demokrasinin her geçen gün kan kaybettiği bir yerde biz 2001’de kurduğumuz partinin ortadan kalktığını gördüğümüzde önce kendi evimizin içinde bağırdık ev yanıyor dedik, hadi bu evi kurtaralım dedik. 31 Mart’a kadar bekledik. Cevap olarak bize kapıyı gösterdiler.”

İstanbul - Yeni Asya