ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Operasyon iktidar için turnusol oldu

05 Ocak 2026, Pazartesi 14:50
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bu sürecin Türkiye’deki AK Parti /Erdoğan iktidarı için de bir “turnusol testi” olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Batı’nın özellikle ABD’nin, dünyanın farklı bölgelerinde “toplumsal meşruiyet açığı bulunan, yolsuzluk, kara para ve uyuşturucu gibi suçlarla kriminalize olmuş siyasî yapı ve aktörleri tercih ettiğini” belirterek, bu yapılara uzun süre göz yumulduğunu, zamanı geldiğinde ise “hür evrensel hukuk ve siyasî değerler” söylemiyle hesap sorulmaya çalışıldığını ifade etti. ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyonunun, “bir ülkenin egemenliğinin ve uluslararası hukukun açıkça yok sayılması” anlamına geldiğini söyleyen Uysal, bu sürecin Türkiye’deki AK Parti /Erdoğan iktidarı için de bir “turnusol testi” olduğunu vurguladı. 

Trump’a tek kelime edemediler

Uysal, Trump’ın başkanlığı sürecinde Gazze’nin yıkımından Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesine, Golan Tepeleri’nden PKK’ya Suriye’de verilen desteklere kadar pek çok kritik başlıkta iktidarın ABD Başkanı Donald Trump’ın adını dahi anamadığını dile getiren Uysal, “Dünya beşten büyüktür” ve “erdemli dış politika” söylemlerine rağmen, yaşananların Dışişleri Bakanlığı’nın geçiştirici açıklamalarıyla örtülmeye çalışıldığını savundu. Son ABD ziyaretiyle ortaya çıkan tavizler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin “meşruiyet verdik” sözleri ve ziyaret öncesi Trump’ın oğlu ile yapılan gizli İstanbul görüşmesini hatırlatan Uysal, tüm bu gelişmelerin AKP iktidarı adına ciddi bir tutarsızlık ve ikiyüzlülüğü gözler önüne serdiğini kaydetti.

ANKARA - MEHMET KARA

