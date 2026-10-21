Asgari ücreti veren pazara çıksın

Ankara’nın Polatlı ilçesinde pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar, artan maliyetler ve geçim sıkıntısından şikâyet etti.

Pazara alışverişe gelen Türkan Bayrak, “Asgarî ücreti ayarlayan kişi pazara çıkıp kendi alışverişi yapsa ne demek istediğimizi gayet net anlayacak. Dört kişi evde iki kişi çalışıyoruz ama evin pazarını yapamıyoruz” dedi. Pazarda mandalina satan Çağrı Karaoğlu, hem üreticinin hem de pazar esnafının artan maliyetler karşısında zorlandığını söyledi. Mazot, işçilik ve diğer giderlerin satış gelirlerini aştığını belirten Karaoğlu, ürünlerin satılamaması durumunda çöpe gittiğini dile getirdi. Pazarda esnaflık yapan bir vatandaş, torunlarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlandığını belirtti. Torunlarından birinin diş hekimliği, diğerinin ise mühendislik eğitimi aldığını söyleyen esnaf, “Vallahi aldığımız aylıkla ben iki torun okutuyorum. Biri diş hekimliği, biri mühendislik. Onar bin lira gönderdiğimiz zaman gitti” diye konuştu. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 290

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.