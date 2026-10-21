Alman Kanacke de İslâm’la müşerref oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesine her yıl tatil amacıyla gelen Almanya vatandaşı Rabea Kanacke, ailesindeki Müslüman kişilerden ve Müslüman arkadaşlarının yaşantılarından etkilenerek yaptığı araştırmalar neticesinde Müslüman olmaya karar verdi.

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