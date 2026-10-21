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21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Alman Kanacke de İslâm’la müşerref oldu

21 Ekim 2026, Çarşamba 02:21
Antalya’nın Manavgat ilçesine her yıl tatil amacıyla gelen Almanya vatandaşı Rabea Kanacke, ailesindeki Müslüman kişilerden ve Müslüman arkadaşlarının yaşantılarından etkilenerek yaptığı araştırmalar neticesinde Müslüman olmaya karar verdi.

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Manavgat İlçe Müftülüğü’ne başvuran Rabea Kanacke için “ihtida merasimi” düzenlendi.

Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan merasimde, Manavgat İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu tarafından Rabea Kanacke’ye İslâm dininin temel esasları hakkında bilgi verildi.

Konuşmanın ardından Kelime-i Şehadet getiren Rabea Kanacke, İslam dinini kabul etti.

Haber Merkezi

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Etiketler: ihtida, doğru islamiyet, tebliğ, tefsir, risale-i nur, bediüzzaman, külliyat, said nursi
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