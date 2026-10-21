Tabiatı bozanın düzeni bozulur

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye’de yaşanan sellere dikkat çekerek, “Doğayla oynamamak, çevrenin düzenini bozmamak gerekiyor. Günü geldiği zaman çevre de doğa da diyor ki ‘biz de sizin düzeninizi bozarız’” dedi.

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Ankara’da “COP31’e Giderken Emek Dünyasının Ortak Gündemi” programı düzenlendi. Ankara’daki bir otelde gerçekleştirilen programa, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan ile davetliler katıldı.

Çevre ile oynamayın

Türkiye’de yaşanan selleri anımsatan Atalay, “İstanbul’dan başlayıp Zonguldak’a kadar ülkenin değişik bölgelerinde arabaların, kamyonların, tırların kağıt gibi olduğu, oyuncak araba gibi duvarlara dayandığını beraber gördük. Doğayla oynamamak, çevrenin düzenini bozmamak gerekiyor. Günü geldiği zaman çevre de, doğa da diyor ki ‘biz de sizin düzeninizi bozarız.’” dedi.

İklim krizi aynı zamanda adalet krizi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da iklim krizinin yalnızca çevresel bir kriz olmadığını, aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve ahlâkî boyutları olan çok yönlü bir “adalet krizi” olduğunu söyledi. Yalçın, “İklim krizinin sonuçlarıyla mücadele ederken, sebeplerini göz ardı edemeyiz. Çünkü kriz yalnızca yanlış teknolojinin kullanılmasından değil, aynı zamanda üretim, tüketim, dönüşüm biçimlerinden kaynaklanan yapısal sıkıntılarla bağlantılıdır.” dedi.