Otobüs bileti uçağa yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Otobüs fiyatı da uçak biletine yaklaştı. Belli illere 800 liraya otobüs giderken, 990 liraya uçak gidiyor.” Bunu diyen bir Ulaştırma Bakanı olunca ilginç bir durum ortaya çıkıyor haliyle.

Dünya gazetesine konuşan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü’nün olmaması durumunda birçok vatandaşın tatil yapmaktan vazgeçeceğini söylemesi de ilgiyle(!) karşılandı. Karaismailoğlu, uçak biletlerinde üst sınıra uyulup uyulmadığı sorusuna ise, “Havayollarında ekonomi sınıfında tavan ücret 990 lira, business uçanlar yüksek ödemiş olabilir. Yani ekonomi sınıfından bunun üzerinde olamaz. Bu halde bile tam kapasite... Şu anda tüm seferler dolu. Bayramda o kadar talep geldi ki uçak sayısı belli. Gerçi otobüs fiyatı da uçak biletine yaklaştı. Belli illere 800 liraya otobüs giderken, 990 liraya uçak gidiyor.” diye konuştu. Haber Merkezi

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