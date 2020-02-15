Özgür Gündem dâvâsında üç beraat

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazarları ve yayın danışma kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu dokuz kişinin yargılandığı dâvânın İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 16’ncı duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme, Bilge Aykut ve Necmiye Alpay’ın beraatine ve Aslı Erdoğan’ın “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” ve “örgüt üyeliği” suçlarından beraatine hükmetti. DW Türkçe’de yer alan habere göre, Aslı Erdoğan’a yönelik “örgüt propagandası” suçlaması ise zamanaşımına uğrayarak düştü.

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