Paket yetersiz

Denge ve Denetleme Ağı’nın Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ne dair hazırladığı raporda, hak ve hürriyetlerin korunması, yargının bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması konularında belgenin yetersiz bir muhtevaya sahip olduğu vurgulandı.

Raporda tesbit ve tavsiyeler şu yönde: YRSB’nin hem yöntem hem de muhteva bakımından değerlendirilmesinde, çeşitli zafiyet ve eksikler tesbit edildi. Belgenin sahici bir katılımcılık ve şeffaflık gözetilmeksizin ve aceleyle hazırlanmış olması, yargıda bütüncül bir reformdan ziyade, çeşitli hedef kitleleri ikna etmeye yönelik yüzeysel iyileştirmeleri amaçladığı şüphesini oluşturdu. Katılımcıların büyük bölümü, belgenin öngörülen perspektiflere erişeceği konusunda güvensiz ve motivasyonsuzdu. Belgeye dair güvensizliğin, toplumsal ilişkilerde de gözlemlenen kutuplaşma ve diyalog eksikliğinin bir yansıması olabileceği değerlendirildi. Herkesi ilgilendiren temel bir alanda yapılacak reformların hazırlanmasında taraflar arasında sağlıklı bir iletişimin kurulmasının öncelikli olması gerektiğinin altı çizildi. Çoğulcu ve müzakereye dayanan bir yaklaşıma duyulan ihtiyaç bilhassa vurgulandı. Hak ve hürriyetlerin korunması, yargının bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması konularında belgenin yetersiz bir muhtevaya sahip olduğu görüşü yaygındı. Yargıda, bütüncül bir anayasal reform olmaksızın, anlamlı ve kalıcı reform yapmanın ve bu konuda kamuoyunu ikna etmenin imkânsızlığı sıklıkla vurgulandı.