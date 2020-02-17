Pasaport almaya başladılar

AKP hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilân ettiği Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevinden ihraç edilen akademisyenler Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararının ardından pasaport almaya başladı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden ihraç edilen, bildiriyi imzalayan Doç. Dr. Tezcan Durna pasaport aldığını açıkladı. 667 sayılı KHK’nın kabul edilmesini öngören 6749 sayılı kanunun 5. maddesinde “pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığı’nca iptal edilebileceği” hükmü yer alıyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, AYM, bu hükmün Anayasa’ya uygun olmadığına ve iptal edilmesi gerektiğine karar vermişti. Doç. Dr. Tezcan Durna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle yazdı: “Üç yıldan fazla süredir bordo pasaport almak için başvurumuz bile kabul edilmiyordu. Ancak tahdit kaldırılınca başvuru kabul edildi ve alabildim bordo pasaportumu. İhraç olduğum için yeşil pasaport alma hakkım zaten kaldırıldı.”

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