Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine acı haber verildi Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın Adana'daki ailesine şehadet haberi ulaştı. Askeri yetkililer, şehit Duman'ın (41) merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evine giderek eşi Beyhan Duman'a şehadet haberini verdi. Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve askeri yetkililer de şehidin Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ndeki babaevine gitti. Burada da Kaymakam Yılmaz ve yetkililer, baba Ali ve anne Aysel Duman'a acı haberi ulaştırdı. Şehidin kent merkezindeki evi ile Ceyhan'daki babaevine Türk bayrakları asıldı. Bir yaşında 1 çocuk babası binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesinin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi. AA

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