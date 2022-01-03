"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, Omicron varyantına karşı da koruyuculuk sağlıyor

03 Ocak 2022, Pazartesi 13:38
Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC aşısının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı da koruyuculuk sağladığını söyledi.

Kara, TURKOVAC'ın seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesiste, dünyada hızla yayılan Omicron varyantının Türkiye'de de görülmeye başladığını belirtti.

Omicron'un diğer varyantlara göre daha etkili olduğunu vurgulayan Kara, "Omicron'un büyük bir riski var, çok hızlı yayılıyor, sayılarda da çok hızlı artışa neden oluyor. Mesela biz Delta varyantının çok hızlı yayıldığını, bir kişinin altı kişiye yaydığını söylemiştik ve Delta'nın hakim forma dönüşmesi, bulunduğu coğrafyaya göre değişiyordu. Örneğin Şanlıurfa'ya girdiğinde kentteki bütün vakaların Delta'dan olma süreci 6 hafta gibiydi. Avrupa'daki verilerde Omicron'daki bu süre iki veya üç hafta. Yani neredeyse iki katı hızla bulaşıyor, böyle bir özelliği var Omicron'un." diye konuştu.

Prof. Dr. Kara, TURKOVAC aşısının etkinliğine yönelik çalışmaların da yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Vatandaşların yerli aşıya gösterdiği ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Diğer çalışmalardan ve verilerden elde ettiklerimizi yorumlayıp bunun yansıması olarak düşünürsek, bizim elde ettiğimiz antikor seviyeleri Omicron'a karşı koruyuculuk sağlayacak şekilde görünüyor. Bu yönde çalışmalarımız ve bilimsel verileri bir araya getirme çalışmalarımız sürüyor. TURKOVAC'ı mevcut elimizdeki verilerle karşılaştırdığımız zaman Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor ama bunun süresi ne kadar olacak, bunu şimdi söylemek mümkün değil."

Hatırlatma dozunun önemine dikkati çekti

Ateş Kara, Türkiye'de vatandaşların aşı konusunda artık ciddi bir farkındalığının oluştuğunu belirtti.

Türkiye'nin hatırlatma dozu uygulamasına dünya geneline göre daha erken geçtiğini aktaran Kara, bu durumun, virüsün etkilerini azaltmada önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Hatırlatma dozunun önemine vurgu yapan Kara, şunları kaydetti:

"Önemli noktalardan biri, aşılı olanların, özellikle hatırlatma dozu olanların, Omicron'dan korunabilir olduğunu biliyoruz. O bakımdan hatırlatma dozunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye'de hatırlatma dozu uygulaması, Avrupa'ya göre biraz erken başlamıştı, bu bir avantajdı ama burada önemli olan nokta, zamanı gelen kişilerin mutlaka ama mutlaka hatırlatma dozunu olmuş olmaları, aşılanmamış kişilerin mutlaka aşılanmaları, bu salgının durması, Omicron'un yayılmasının önlenmesi ve Kovid-19'dan korunmak için çok önemli."

AA

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

    ABD'den 12-15 yaş grubu için Pfizer/BioNTech destek aşısına onay

    İran: Trump yargılanmazsa intikamı biz alırız

    İran: ABD ile yazılı olarak görüş alışverişi yapıyoruz

    Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçim çağrısı

    CHP, Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verdi

    2 milyon ziyaretçi bekleniyor

    Belçika'da hızla artmaya başlayan vakalar endişelendiriyor

    Prof. Dr. Ali Erbaş: Fen ilimlerinden bihaber olanların Kur'an-ı Kerim'i anlaması çok zordur

    Korkutan rapor: Danimarka'da başvurusu reddedilen 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu

    İsrail, öldürdüğü Filistinlinin evini de yıkacak

    Fransa'da Omicron varyantı alarmı

    İtalya'da 'yeni yıl kutlamaları' sebebiyle 400'den fazla evcil hayvan öldü

    Dünyanın en yaşlı insanı 119 yaşına girdi

    Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, Omicron varyantına karşı da koruyuculuk sağlıyor

    Açıklanan enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilerin maaşlarında son durum?

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    Demokrasi Misakında birleşelim
    📷

    2021 yılının fotoğrafları

    Herkes “Bu sistem tıkandı” diyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    CHP’nin din ve mukaddesat düşmanı olmasını isteyenlere dair…
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kim yaparsa yapsın yanlış yanlıştır
    Ali FERŞADOĞLU

    Besmelenin gücü
    Genel

    Demokrasi Misakında birleşelim
    Yeni Asya'dan Size

    2022’de gündemimiz
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ben de senin ağanın cebinde olan aklınla konuşurum
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Sebeplere havale edilse, bir nar tanesini kaça alabilirdik?
    Süleyman KÖSMENE

    Her bitiş ve başlangıç şükür ister

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.