Rasulayn kent merkezi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününe girdi. Suriye Milli Ordusu, bugün Rasulayn kent merkezinin ele geçirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO/ eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı bugün dördüncü gününe girdi. Anadolu Ajansı (AA) bu sabah saatlerinde abonelerine servis ettiği haberde dün gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoyun, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı'ya gelerek devriye yaptığını bildirdi. Kamışlı, Nusaybin topraklarından çıplak gözle görülebilecek yakınlıkta bir konuma sahip bulunuyor. Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda uzun süredir YPG ile ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti. SURİYE MİLLİ ORDUSU RASULAYN KENT MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİ Saat 12:22 sularında Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabında Rasulayn kent merkezinin ele geçirildiğini duyurdu.

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