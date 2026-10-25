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25 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

Emekliler çok zor durumda - 12 milyon emekli açlık sınırının altında

25 Ekim 2026, Pazar
2026 Küresel Emeklilik Endeksi’nde Türkiye, değerlendirilen 19 Avrupa ülkesi arasında son sırada yer alırken, Türkiye’de yaklaşık 12 milyon emeklinin açlık sınırının altında yaşadığı belirtildi.

Marsh ve CFA Institute tarafından hazırlanan 2026 Küresel Emeklilik Endeksi, Türkiye’de emeklilik gelirlerinin yeterliliği ve sistemin uzun vadeli sürdürülebilirliğine ilişkin problemleri ortaya koydu. 

Emeklilikte dipteyiz

Dünya nüfusunun yüzde 66’sını kapsayan Küresel Emeklilik Endeksi’nin 2026 sonuçları açıklandı. Toplam 55 emeklilik sisteminin incelendiği araştırmada Türkiye, değerlendirmeye alınan 19 Avrupa ülkesi arasında son sırada yer aldı. Marsh ve CFA Institute tarafından hazırlanan 2026 Küresel Emeklilik Endeksi, emeklilik sistemleri; emeklilik gelirlerinin yeterliliği, uzun vadeli sürdürülebilirlik ve sistemlerin yönetim ile koruma mekanizmalarının sağlamlığı olmak üzere üç temel başlık altında değerlendirildi.

Türkiye son sırada

Endekste Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında emeklilik gelirlerinin yeterliliği ve finansmanına ilişkin değerlendirmelerde en düşük puanı aldı. Dünya sıralamasında Hollanda 85,8 puanla ilk sırada yer aldı. Hollanda’yı Danimarka ve İzlanda izledi. Avrupa’da değerlendirilen 19 ülkenin son sırasında ise Türkiye bulundu. Emeklilik sisteminin uzun vadede ödemelerini sürdürebilme kapasitesini ölçen sürdürülebilirlik göstergesinde de Türkiye en düşük puan alan ülkeler arasında yer aldı.

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Emekli açlık sınırında

CHP Genel Başkan Yardımcıları Necdet Saraç ve Adnan Demirci, partilerinin 7 Kasım’da Ankara’da düzenleyeceği “Emekliler Buluşuyor” toplantısına vatandaşları davet etmek üzere Yozgat’a geldi.

Saraç, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’de 86 milyon nüfusu var. Türkiye’de resmi emekli sayısı 16 milyon 900 bin. Emeklinin yaklaşık 12,5 milyonu 23 bin lira ile 40 bin lira arasında maaş alıyor. Türkiye’deki açlık sınırı ne? 37 bin lira. Yalnızca gıda ihtiyacını karşılamak için 37 bin liranın açlık sınırı olduğu bir yerde ben 23 bin lira maaş alıyorum. Geçinebilme şansım var mı? Mümkün değil. Kira veriyorsan perişansın zaten. Türkiye maalesef 2,5-3 yıldır ana gündeminden koptu. Türkiye ana gündemi konuşamıyor. 12 milyon insan bu ülkede açlık sınırında yaşıyor. Buna çözüm bulmamız lazım. Deniyor ki ‘kaynak var da biz mi vermedik’? Kaynak var bu ülkede. Zenginliğini nereye akıtacağına bağlı. Sen zenginliğini emekliye değil de fon vurguncusuna akıtırsan emekli bundan yararlanamaz. Devlet emeklisine sahip çıkandır.”

Haber Merkezi

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