Paris'te Sarı Yelekliler yeniden sokakta

Fransa'nın başkenti Paris'te hayat pahalılığına karşı sokağa inen Sarı Yeleklilere polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Esnafın vitrinleri ahşap levhalarla kapattığı gergin eylemin ardından, göstericiler 31 Ekim için yeni bir kitlesel eylem dalgası ilan etti.

Fransa'nın başkenti Paris, hayat pahalılığına karşı sokağa inen Sarı Yeleklilerin kitlesel protestolarına sahne oldu. Şehir merkezinden uzaklaştırılan yeni güzergahta yürüyen göstericilere polis yer yer tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Güzergah değişikliği muhalefeti öfkelendirdi

Sarı Yeleklilerin ilk planına göre eylemin Bastille Meydanı ile Millet Meydanı arasında düzenlenmesi bekleniyordu. Ancak Paris Emniyet Müdürlüğü, eylemi başkentin merkezinden uzak tutmak amacıyla güzergahı değiştirdi.

Paris İdari Mahkemesi'nin sabah saatlerinde eylemin yeni rotasına yönelik itirazları reddetmesi üzerine, organizatörler yürüyüşü İtalya Kapısı (Porte d’Italie) ile Vincennes Kapısı (Porte de Vincennes) arasında gerçekleştirmeyi kabul etti. Emniyetin bu hamlesi sendikalar ve muhalefet kanadında büyük tepkiyle karşılandı.

Melenchon'dan Macron'a: "Provokasyonlara son verin"

Yürüyüşe katılan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, güzergah değişikliği üzerinden hükümete sert eleştiriler yöneltti. İktidarı kamu düzenini bozmaya yönelik şartları bizzat hazırlamakla suçlayan Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kastederek, "Bize zamanımızı kaybettirmeyin. Bugünkü gibi acınası olan provokasyonlara son verin" dedi.

Melenchon ayrıca, bir ayı aşkın süredir daha iyi eğitim şartları için eylem yapan liselilerin taleplerinin hala kabul edilebileceğini belirterek, "Bundan sonra onun (Macron) için geriye yalnızca çıkış kapısı kalacak" ifadelerini kullandı.

Esnaf vitrinleri ahşap levhalarla kapattı

Paris'in merkezindeki çok sayıda dükkan sahibi, geçmiş eylemlerde yaşanan yağma olaylarının tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Esnaf, mağazalarının vitrinlerini ahşap levhalarla kapatarak önlem aldı.

Başkentin lüks alışveriş merkezlerinden Galeries Lafayette Paris Haussmann'ın önünde çok sayıda polis aracı konuşlandırılırken, geçen hafta ciddi arbedelerin yaşandığı Cumhuriyet Meydanı'nda da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Eylemin bitiş noktasında ise kolluk kuvvetlerine ait bir helikopter havadan devriye gezdi.

Polis çevre yolunda barikata izin vermedi

Saat 14.00 sularında başlayan eylemde, Paris çevre yolunda trafiği durdurmaya çalışan protestocular polis barikatıyla karşılaştı. Eylemcilerin varış noktası olan Vincennes Kapısı'nda tansiyonun yükselmesi üzerine emniyet güçleri, tazyikli su ve biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı.

Göstericiler yürüyüş boyunca, "Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" , "Fakiriz, belki öfkeliyiz ancak asla faşist değiliz" , "Işıklar ülkesi karanlıkta" ve "Biber gazı. İş. Uyku" yazılı pankartlar taşıyarak hükümeti protesto etti.

31 Ekim'de yeni eylem dalgası geliyor

Sarı Yelekliler eylemin ardından yaptıkları resmi açıklamada, hükümetin halkın öfkesine karşı baskı ve yıldırma politikası uyguladığını savundu. "Otoriter uygulamalara karşı" tüm Fransızları özgürlüklerini savunmaya çağıran grup, 31 Ekim'de ülke genelinde yeniden sokağa çıkma çağrısı yaptı. Yeni plan kapsamında Ulusal Meclis'in ve Fransız belediyelerinin önünde oturma eylemleri düzenleneceği bildirildi.