AYLAR SONRA NİHAYET MECLİS GÜNDEMİNE GELEN YARGI PAKETİNİN ADALET KOMİSYONUNDAKİ GÖRÜŞMELERİNDE SORULDU: SÖZLÜ SINAVDA HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI BİR REFERANS KULLANMADAN ÇAĞRILIYOR MU?

SÖZLÜ SINAV SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek: “Sözlü sınavda hâkim ve savcı adayları bir referans kullanmadan çağrılıyor mu? Referansla hâkim olan bir kişi adalet dağıtmaz, bağımsız da, tarafsız da olmaz, kendimizi kandırmayalım. Sözlü sınav sisteminin değiştirilmesi lâzım. Bu sınavı objektif kurallara göre ayarlamamız lâzım."

PAKETTE KHK’LILAR DA OLMALI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: “OHAL sırasında çıkarılan KHK’larla ihraç edilenlerin durumu da yargı paketinde yer almalı.” İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel: “Yargıdaki sorunlar yasal mevzuattaki eksiklerden değil, uygulamadaki bakış açısından kaynaklanıyor.”

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Referanslı hâkim adalet dağıtamaz

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek hakim ve savcı adayı alımlarında yapılan sözlü sınav sistemine değinerek, “Sözlü sınavda hakim ve savcı adayları bir referans kullanmadan çağrılıyor mu? Referansla hÂkim olan bir kişi adalet dağıtmaz” dedi.



TBMM Adalet Komisyonu’nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin tamamı üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek hâkim ve savcı adayı alımlarında yapılan sözlü sınav sistemine değinerek, “Sözlü sınavda hâkim ve savcı adayları bir referans kullanmadan çağrılıyor mu? Referansla hâkim olan bir kişi adalet dağıtmaz, bağımsız da tarafsız da olmaz, kendimizi kandırmayalım. Sözlü sınav sisteminin değiştirilmesi lâzım. Bu sınavı objektif kurallara göre ayarlamamız lâzım.” şeklinde konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, yargının tarafsız ve bağımsız hale tam manasıyla getirilmediği sürece Mecliste çok paketlerin tartışılacağını ifade etti. Kanun teklifinde avukatlara yeşil pasaport hakkının getirildiğini hatırlatan Aydoğan, “Avukatlara bir iyilik yapmak istiyorsak onları yargının günah keçisi olmaktan çıkaralım” dedi.

Meclisin fonksiyonu çok az

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin bizatihi yürütmenin başı tarafından açıklandığını söyleyerek, “Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hazırlanmasında gerçekçi olursak, Meclisin buradaki fonksiyonu çok az. O zaman da dedik, şayet bizi sürecin içine katarsanız, Türkiye’nin yargısal sorunlarını çözmek istiyorsanız bu bizi memnun eder. ‘Hangi alanlarda ne gibi değişiklikler öngörüyorsanız biz üzerinde çalışır size geri döneriz’ dedik” şeklinde konuştu.

Bir reforma gerçekten çok ihtiyacımız var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Türkiye’nin bir reforma ihtiyacının olduğunu, bu reformun, hukuk devletine ve bağımsız yargıya ihtiyaçtan kaynaklandığını kaydetti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hiçbir paketinde anayasa değişikliğinin olmadığını hatırlatarak, söz konusu belgenin “reform” olarak nitelendirilmesini eleştiren Erkek, “Bu paketler bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifidir. Bir reforma gerçekten çok ihtiyacımız var” dedi. Erkek, olağanüstü hal sırasında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerin durumunun da Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde olması gerektiğini savundu. Muharrem Erkek, “Gelin gerçek anlamda bir reform için anayasa değişikliklerini cesaretle yapalım” ifadesini kullandı.