Refet Kavukçu Ağabey vefat etti

Erzincan Risale-i Nur hizmetlerinin saffı evvel talebelerinden ressam, hattat Refet Kavukçu bu sabah vefat etti.

Peygamber Efendimizi (asm) tanıtma sergisi

Refet Kavukçu 1929'da Erzincan'da dünyaya geldi. Hattat ve ressamdır. Tevafuklu Kur'an'ın hattatı ve Nur Risalelerinin kapak kompozisyonunun ressamıdır. Risale-i Nur hakikatlerinin anlaşılması için yaptığı pek çok tablo ve poster ile tanındı.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile de görüşen ve 'son şahit'lerden olan Kavukçu, "hattat ve ressam" olarak kalemiyle hizmet eden ağabeylerden biriydi.

Bir süredir tedavi gören Refet Kavukçu, bu sabah (26 Ocak 2022) Hakkın rahmetine kavuştu.

Refet Kavukçu ağabeyin cenazesi 27 Ocak 2022 Perşembe günü (yarın) ikindi namazı sonrası Erzincan Terzibaba Camiinde kılınacak ve dualarla defnedilecek.

İstanbul - Yeni Asya