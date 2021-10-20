Peygamber Efendimizi (asm) tanıtma sergisi

Son şahitlerden Hattat Ressam Rafet Kavukçu, Rasulullah’a (ASM) karşı ilgisizlik hali olduğunu belirterek, Peygamber Efendimizi tanıtma ve sevdirme sergisi açtıklarını kaydetti.

Arif Şener - Erzincan

Erzincanpark AVM’de “Risale-i Nurlar’ın ışığı altında Nübüvvet ve Peygamberimiz (asm)” konulu resim sergisi açıldı.

Son şahitlerden Hattat Ressam Rafet Kavukçu’nun inanç ve mücadelesinin tezahür ettiği, el emeği ve göz nurunun düşünce ile bütünleştiği, günümüz sanat diliyle vecizelerin yorumladığı resim sergisi büyük ilgi gördü. Rafet Kavutçu, Yeni Asya’ya yaptığı açıklamada sergi hakkında şöyle dedi:

Maksadımız rıza-i İlahî dairesinde hizmet etmek

“Bu sergimiz, Peygamber Efendimizi (asm) tanıtma ve sevdirme sergisi. Onu düşünerek yaptık. Bilhassa gençlikte, az da olsa halk arasında Rasulullah’a (asm) karşı bir ilgisizlik hali var. ‘Peygamber olmasa da olurmuş’ manasında konuşmalar yapılıyor. Peygamber olmadan olmayacağını; uluhiyetin, risaletsiz olmayacağını, öyle bir yolda yürünemeyeceğini bilmeleri için bu sergiyi açıyorum. Aynı zamanda Nur Talebelerinin bir cevabı olsun diye. İnşaallah intibah bulurlar. Maksadımız rıza-i İlâhî dairesinde hizmet etmektir. Kendi imanımıza da kuvvet kazandırmaktır. Başka hiçbir maddî menfaatimiz yoktur.”

Erzincanpark AVM’de açılan sergi 22 Ekim 2021 tarihine kadar açık kalacak. İlerlemiş yaşına rağmen çalışma azmini bırakmayan Rafet Kavukçu’ya sağlık ve uzun ömürler diliyoruz.