'Reformlar sözde kalıyor'

Gazeteci Fehmi Koru, reform sözünün çok kullanıldığını, ama uygulanmadığına dikkat çekti.

Gazeteci Fehmi Koru, reform sözünün çok kullanıldığını ama uygulanmadına dikkat çekti. Koru, yazısında şöyle dedi: “AK Parti’den hâlâ umudunu kesmeyen, sorunların varlığını kabul etse bile birkaç küçük fırça darbesiyle işlerin düzelebileceğini düşünen, bu sebeple de ‘reform’ sözcüğünü yetkililerin kullandığını işitince sevinenlerdenseniz, kendinizi yalnız hissetmeyiniz diye uyarayım: Yalnız değilsiniz.

Kamuoyu yoklamalarına göre o malum soruya muhatap olunca hala “Oyum AK Parti’ye” diyenlerin oranı yüzde 28.5… Umudunu yitirmeyen insanlar… (...) İster ‘reform’ ister eski deyimle ‘ıslahat’ sözcüğü kullanılsın, bugünkü hükümetin kendisini bana beğendirecek işler yapabileceğinden çok kuşkuluyum. Hükümet içerisinde ağzından ‘reform’ sözcüğü hiç düşmeyen adalet bakanı Abdülhamit Gül’e sırf bu sebeple üzülüyorum. Besbelli hevesleniyor, muhtemelen ülkenin önünü kesen, dışta itibarını zedeleyen, içte de her türlü sıkıntının sebebi olan adaletle ilgili sorunların ortadan kalkmasını arzuluyor, bunun için kim bilir kaç kez yapılması gerekenlere dair dosyalar da hazırlattığını sanıyorum. Zaten üyesi olduğumuz çeşitli uluslararası kurumların dosyalar dolusu uyarıları var. Olmuyor, olmuyor. ‘Reform’ her seferinde bir başka bahara kalıyor.”