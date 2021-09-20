‘Risk analizi konusunda bilgim yoktu’

Ankara’da, 13 Aralık 2018’de meydana gelen, 9 kişinin öldüğü, 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılandığı dâvânın duruşmasında, kaza tarihinde TCDD genel müdür yardımcısı olan İsmail Çağlar, şahit olarak dinlendi.

Çağlar, hattın sinyalizasyon tamamlanmadan trafiğe açılmasıyla ilgili yapılan risk analizi konusunda bilgisi olmadığını söyledi. İsmail Çağlar, trenlerin işletilmesiyle ilgili trafik yönetmeliği konusunda eğitimi olup olmadığı yönündeki soruya da TCDD’nin bu konudaki mevzuatından bilgisi olduğu cevabını verdi. Şahit Çağlar, tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım’ın, eğitim alıp almadığı yönündeki soruya da Yıldırım’ın deneyimli olduğunu ve yeniden eğitim almasına gerek olmadığını söyledi.

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