S-400 sevkiyatı devam ediyor

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 8. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor. Bu kapsamda, sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. 7. uçak da Mürted'e indi AA

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