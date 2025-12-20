Sadettin Saran ifade verdi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış, evinde arama yapılmıştı.

Saran'ın ifadesinin alınmasına dün saat 11.05 civarında başlandı. Saran'ın ifadesi 13.15 civarında tamamlandı. Saran kan ve saç örneği alınması için Adlî Tıp Kurumu'na sevk edildi. Haber Merkezi

