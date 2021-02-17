Sağlık Bakanı Koca’ya zor sorular

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, AKP’nin son 10 gün içerisinde 15’ten fazla farklı İl Kongresi ve İl Gençlik Kolları Kongresi icra etmesini Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık bakanı “Fahrettin Koca’ya Yapılan kongreler Bakanlığınızın bilgisi ve onayı dâhilinde mi yapılmaktadır?” diye sordu. Karaduman Koca’ya şu soruları yöneltti: “Yapılan kongreler Bakanlığınızın bilgisi ve onayı dâhilinde mi yapılmaktadır? Lokanta ve kahvehanelerin kapalı tutulduğu bu süreçte yapılan bu kongreler hastalık riskini arttıran bir tehdit değil midir? Lokanta ve kahvehanelerde bulaşabilen virüsün kongre salonunda bulaşmasını engelleyen faktör nedir? Ankara – Ahmet Terzi

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