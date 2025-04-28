İsrail; kadın, çocuk ve yaşlıları kasıtlı olarak katlediyor!

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırımın bir parçası olarak sivilleri kasıtlı olarak katlettiği ifade edildi.

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Rakamlarla İsrail'in şu ana kadar sivillere karşı işlediği suçlara ışık tutulan açıklamada, soykırımda ölenlerin yüzde 65'ini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu ve toplamda 18 bini aşkın çocuk ile 12 bin 400'ün üzerinde kadının öldüğü kaydedildi.

Açıklamada İsrail ordusunun saldırılarında 2 bin 180 ailenin tamamen sicilden silindiği, 5 bin 70 ailenin ise sadece 1 ferdinin hayatta kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, 1400'ü aşkın sağlıkçı, 113 sivil savunma çalışanı, 212 gazeteci, 750'yi aşkın insani yardım görevlisi, 13 bin öğrenci, 800 öğretmen ve eğitim görevlisi, 150 üniversite hocası ve araştırmacının saldırılarda öldüğü dile getirildi.

Bu rakamların, Gazze'deki sivillerin, İsrail soykırımının bir parçası olarak sistematik olarak hedef alındığını kanıtladığına işaret edilen açıklamada, uluslararası toplum ve uluslararası mahkemelere, bu suçları kınama ve İsrailli liderlerin sivillere karşı işledikleri suçlardan ötürü uluslararası adalete teslim edilmesi için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.