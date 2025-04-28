"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İsrail; kadın, çocuk ve yaşlıları kasıtlı olarak katlediyor!

28 Nisan 2025, Pazartesi 17:29
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırımın bir parçası olarak sivilleri kasıtlı olarak katlettiği ifade edildi.

Gazze’deki durum korkunç! - Gıda stokları tamamen tükendi - “Toplu ölüm” uyarısı ve acil koridor çağrısı!
“Onlar için dua etme Ya Muhammed(asm)!”
İkinci bir Büyük Felaket (Nekbe) tehdidiyle karşı karşıyayız!
Gazze'de gönüllü görev alan Fransız doktor: İnsan haklarına, uluslararası hukuka, savaş hukukuna uymuyorsunuz!
BM: Gazze'deki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı
Gazzeli küçük kız: Yiyeceğe ihtiyacım var

Rakamlarla İsrail'in şu ana kadar sivillere karşı işlediği suçlara ışık tutulan açıklamada, soykırımda ölenlerin yüzde 65'ini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu ve toplamda 18 bini aşkın çocuk ile 12 bin 400'ün üzerinde kadının öldüğü kaydedildi.

Açıklamada İsrail ordusunun saldırılarında 2 bin 180 ailenin tamamen sicilden silindiği, 5 bin 70 ailenin ise sadece 1 ferdinin hayatta kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, 1400'ü aşkın sağlıkçı, 113 sivil savunma çalışanı, 212 gazeteci, 750'yi aşkın insani yardım görevlisi, 13 bin öğrenci, 800 öğretmen ve eğitim görevlisi, 150 üniversite hocası ve araştırmacının saldırılarda öldüğü dile getirildi.

Bu rakamların, Gazze'deki sivillerin, İsrail soykırımının bir parçası olarak sistematik olarak hedef alındığını kanıtladığına işaret edilen açıklamada, uluslararası toplum ve uluslararası mahkemelere, bu suçları kınama ve İsrailli liderlerin sivillere karşı işledikleri suçlardan ötürü uluslararası adalete teslim edilmesi için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

AA

Okunma Sayısı: 337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mescid-i Aksa'ya baskınlar devam ediyor!

    İstanbul'da 1640 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi

    Milyonları etkiledi: İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintisi alarmı! - 'Tam normalleşme bir hafta sürebilir'

    ABD'nin füze saldırısında Yemen'deki 68 Afrikalı göçmen öldü - BM: Haberlerden derin üzüntü duyuyoruz

    İsrail; kadın, çocuk ve yaşlıları kasıtlı olarak katlediyor!

    Bir haftada iki kez Fuji Dağı'nda mahsur kaldı

    Trump'tan Rusya'ya: Hayal kırıklığına uğradım

    Elazığ'daki 4,9 büyüklüğündeki deprem hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

    Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna savaşına asker gönderdiğini doğruladı

    Samsun'daki heyelanda baba ve 2 kızı öldü, anne yaralı olarak kurtuldu: Akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltında!

    Eğitim sistemindeki plansızlığın belgesi

    Palandöken: Kentsel dönüşümde esnafımız unutulmamalı

    Dayanacak gücümüz kalmadı

    Türkiye ikinci acı reçeteye hazır mı?

    Kanada Başbakanından Gazze çıkışı

    Şimdi de Beştepe vesayeti var

    Güney Sudan da iç savaşın eşiğinde

    “Adem-i merkeziyetçilik” talep edildi

    Bu ceberrut sistemden kurtulmak lazım

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kanada Başbakanından Gazze çıkışı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Hz. Mesih (as) dirildi mi?
    Ahmet BATTAL

    Turpunan şalgamın büyüğü…
    Risale-i Nur'dan

    Bir kısım hatalar arzı hiddete getiriyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meşveret ve şûra emredilmiş
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantı haftası
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Geçmişte de haksızlıklar vardı”
    Süleyman KÖSMENE

    Yolun sonu bilinmez
    Genel

    Türkiye ikinci acı reçeteye hazır mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.