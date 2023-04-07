Sandıklara sahip çıkalım

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, “Sandıklara beraber sahip çıkalım diyoruz” dedi.

Seçimler yaklaşırken sivil inisiyatifler sandık ve seçim güvenliği çalışmalarına hız verdi. Öncelikli hedef deprem bölgesi. Seçim güvenliği genel olarak sadece oy verme günü ve sandık güvenliği ile sınırlı tutulmayarak seçim takviminin açıklanmasıyla başlayan ve itirazlar sona erip kesin sonuçlar açıklanıncaya kadar olan süreç olarak tanımlanıyor. Oy verme günü sandık güvenliğinin sağlanması da bu sürecin bir parçası. DW Türkçe’ye konuşan Seçim Güvenliği Platformu Sözcüsü Nesteren Davutoğlu, siyasi ortamın gergin olduğunu ve Türkiye’de bir önceki seçimde beklenmeyen gelişmelerin de olduğunu göze alarak bu seçimler için epey önceden çalışmaya başladıklarını anlatıyor.

Eşitsizliğe yol açabilir

Davutoğlu’na göre yakın dönemde yaşananseçim kanunu değişikliği, sahanın eşitsiz olmasına olanak tanıyor: “Seçim kanununda yapılan son değişiklik ile sandık kurulu üyelerinin belirlenmesi, parti ve adayların yürütecekleri propaganda çalışmalarında eşitsizliğe yol açılması önemli risk alanları. Burada görev yüklenecek üç farklı kesim var; siyasi partiler, gönüllüler ve seçmenin kendisi. Bu kez seçimlerde YSK’nın taraf değil objektif olacağını ummakla birlikte seçmenin oy vermek kadar önemli bir görevi de oyuna sahip çıkmak, bu seçmen olmanın gereği ve seçmenin hakkıdır.”

Vatandaşlara çağrı

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, 14 Mayıs için yaptıkları hazırlıkları Artı Gerçek’e anlattı. Orkun, “Demokrasiden tarafız” diyen her vatandaşı görev almaya çağırdı, 100 bin gönüllü sandık gözlemcisi hedeflediklerini söyledi. 2013’te sivil bir inisiyatif olarak bir araya gelip 2014’te yasal dernek statüsü almasından bu yana sekiz seçimde ‘sandıklara sahip çıkan’ Oy ve Ötesi, 14 Mayıs’taki kritik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için de yoğun bir çalışma yürütüyor. 14 Mayıs’ta 100 bin gönüllü ile sandık güvenliği için çalışmayı hedefleyen Oy ve Ötesi, bu seçimde tutanak görüntülerinin hızla dijital verilere dönüşmesini sağlayan OCR teknolojisini de ilk defa kullanacak.

Hazırlanma safhası tamamlandı

Orkun, sekiz seçimde biriken tecrübeleriyle aylar öncesinden hazırlanmaya başladıklarını söyledi. Hukuk, eğitim, koordinasyon, iletişim gibi çalışma gruplarının ‘hazırlanma safhasını’ büyük oranda tamamladığını ve sahadan gelen taleplere yönelmekte olduğunu anlatan Orkun, şöyle devam etti: “Bu seçimlerde tüm yurtta ilçeler bazında yapılacak eğitimlere ilave olarak 50 şehirde 50 büyük eğitim ve motivasyon toplantısı yapmayı hedefliyoruz. Hem kişileri sandığa gitmek için motive etmek hem de sürece dahil olurlarken bilinçli olmalarını istiyoruz. Sandıklara beraber sahip çıkalım diyoruz”

Haber Merkezi