Sarı illerde kırmızı kurallar uygulanabilecek

Kademeli normalleşmede ilk veriler korkuturken daha sıkı tedbirler gündemde. Şehrin geneli sarı bile olsa, riskli cadde, mahalle, sokak ve parklar için kırmızı kurallar uygulanabilecek.

Hürriyet’tin haberine göre bu kapsamda önlemler gelişmelere göre değişebilecek. Şehir sorumluları kendi bölgelerini korumak adına lokal kararlar alabilecek. Hafta sonu 14 günlük harita çıkınca buna göre yeniden değerlendirme yapılacak. Bu aşamadan sonra valiler, ilin risk haritası sarı bile olsa, şehirde yoğunluk ve risk oluşturduğu belirlenen bölgeler için kırmızı kuralları uygulayabilecek. İşlek bir cadde, mahalle veya parka yönelik yeni kısıtlamalar getirilebilecek. Yeni yasaklar, HES kodu şartı veya daha sıkı denetimler olabilecek. Kırmızı illerden sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme İller arasındaki geçişler de bu süreçten etkilenecek. En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek.

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