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3 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında gerekçeli karar açıklandı

03 Eylül 2019, Salı 13:28
Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılandığı ve hükme bağlanan davaya ilişkin mahkeme heyeti gerekçeli kararını tamamladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Temmuz'da açıklanan kısa hükme ilişkin gerekçeli kararın yazımı tamamlanarak taraflara gönderildi.

Gerekçeli kararda, Halkın Hukuk Bürosu mensuplarının rehin alma eylemi sırasında Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ı şehit eden teröristlerle görüştükleri belirtildi. DHKP/C terör örgütünün duyuru, üstlenme, açıklama ve çağrılarının yer aldığı internet sitesinde savcı Kiraz'ın rehin alınmasıyla ilgili yürütülen müzakere süreci ve örgüt mensuplarına gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklama yayımladıkları gerekçeli kararda yer aldı.

Teröristlerin telefonları ile örgüt yöneticileri irtibatlı

DHKP\C terör örgütü mensupları tarafından Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınması ve ardından şehit edilmesi olayı ile ilgili terör eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları ve Savcı Kiraz'a ait telefonların Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce incelenmesi sonucunda aralarında avukat Şükriye Erden'in de bulunduğu telefon kayıtlarına ulaşıldığı bilgisine yer verilen gerekçeli kararda, telefonların terör örgütüne mensup şahıs veya kuruluşlarca kullanılan numaralar olduğu belirtilirken, telefon kullanıcılarının eylem öncesi ve sırasında, eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarıyla irtibatlı, eylem hakkında bilgi alışverişi yaptıkları, muhtemel keşif çalışmalarına katılmış olabilecekleri değerlendirildi.

Gerekçeli kararda DHKP\C terör örgütünün yapılanması olan Halkın Hukuk Bürosu içerisinde yer alan ve haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin daha önce Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerle görüşmüş oldukları yurt dışı ve yurt içi telefonları ile örgütsel bağlantılarının tespiti amacıyla HTS raporu yer aldı.

Örgüt mensubu Şafak Yayla'nın otopsi işlemi sırasında ceket cebinde bulunan Halkın Hukuk Bürosu ile örgüt arasındaki bağlantıyı gizlemek amacıyla yırtılarak 34 parçaya ayrılmış kağıt parçalarının birleştirildiği vurgulanan kararda, söz konusu kağıtta, Halkın Hukuk Bürosu'nun 5 avukatının TC kimlik numaralarının yazılı olduğu ifade edildi.

Ceza indirimi uygulanmadı

Gerekçeli kararda, sanık Mustafa Koçak hakkında yargılama sürecindeki olumsuz tutum ve davranışları, pişmanlık duymaması nedeniyle ceza indirimi uygulanmadığı kaydedildi.

Kararda, sanık Mithat Öztürk'ün kendisinin de iltisaklı olduğu örgüt mensuplarının yurt dışına çıkmaları için muhasebecilik işini kullanarak sigortalı gibi göstermek suretiyle vize almalarını sağladığı anlatılarak, Öztürk'ün, yurt dışından eylem talimatını getiren Berna Yılmaz'ı usulsüz biçimde muhasebesini tuttuğu iş yerinde sigortalı olarak gösterdiği, eylem gerçekleştikten hemen sonra Berna Yılmaz'ı sigortalı gösterme işlemine son verdiği aktarıldı.

Kısa karar

Mahkeme heyetince 11 Temmuz'da verilen kararda, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, bu sanıklar ayrıca, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl (2 bin 700 lira da adli para cezası) olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'e 11 yıl 3 ay ve Mithat Öztürk'e de 10 yıl hapis cezası verirken, bu sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Tutuksuz sanık Deniz Özel'in, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapsini kararlaştıran heyet, sanık hakkında daha önce verilen "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol uygulamasını kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasının devamına yönelik hüküm kurmuştu.

Heyet, haklarında daha kırmızı bültenle yakalanma emri çıkarılan firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı'nın dosyalarının ayrılmasına ve yakalama infazlarının beklenilmesine yönelik karar da almıştı.

AA

Etiketler: Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Selim Kiraz, DHKP/C, terör
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