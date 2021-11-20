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20 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Şehitlerin yüzüne nasıl bakacaksınız?

20 Kasım 2021, Cumartesi 21:53
Mavi Marmara davası avukatlarından Gülden Sönmez, “İsrail ile anlaşanlar, ahirette şehitlerin yüzüne nasıl bakacak?” diye sordu.

Tarih yaprakları 31 Mayıs 2010’u gösterdiğinde Türkiye kara bir haberle sarsıldı. İsrail ablukası altındaki Gazze’ye dikkat çekmek için yola çıkan Mavi Marmara’ya saldırı düzenlendi. Pek çoğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere farklı ülkeden 700’ü aşkın kişinin bulunduğu gemiye baskın düzenleyen İsrail askerleri, 10 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi de yaraladı. independentturkish’in haberine göre, Mavi Marmara ile ilgili Türkiye ve İsrail büyük oranda bir uzlaşmaya varmıştı. Tel Aviv yönetimi özür diledikten sonra olayda vefat edenlerin ailelerine belli bir bedel ödemişti. Dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi’nin de yer aldığı failler hakkında dava açılmıştı. 2016’da İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hükümetin İsrail’le vardığı “normalleşme” anlaşması kapsamında dava düşürülmüştü. Mavi Marmara’ya ilişkin ceza davası düşürüldüğünde mağdurlar verilen karara itiraz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Hukuksuzluğun dibi

Mavi Marmara ceza dâvâsının düşürülmesine yapılan itiraz önceki günn reddedildi. Yaşanan gelişmeyi “Hukuksuzluğun dibi” olarak niteleyen Mavi Marmara davası avukatlarından Gülden Sönmez, tepkisini “İsrail’in taleplerini harfiyen yerine getirme konusunda sıraya dizilmiş yasama, yürütme ve yargı var. Bu ülkeye yazık!” diye gösterdi. Mavi Marmara’nın mazlumların dâvâsı olduğunu, gölge eden ve engel olanların bunun vebalini taşıyacaklarını dile getiren Sönmez, “Yaptığımız istinaf başvurusunun dalga geçilir gibi birkaç cümleyle reddedildi. Karar hukuksuzluğun dibidir. Gerekçelendirme zahmeti bile duymayan bu karar, TBMM’de İsrail anlaşmasını savunanlarla aynı yerde duruyor. Vallahi utanç vesilesi. Bize göre sorun yok. Başımız dik, Hakk’ı savunduk. Ama siz ahirette şehitlerin yüzüne nasıl bakacaksınız?” diye sordu. 

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