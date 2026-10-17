Faize günde 8.3 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe verilerini açıkladı. Eylül’de yılın en yüksek aylık açığını veren bütçe adeta faize çalıştı. Bütçeden Eylül ayında 263 milyar 40 milyon TL faize harcanırken, bütçenin Ocak-Eylül döneminde faiz giderleri, yıllık bazda yüzde 35,4 artarak 2 trilyon 251 milyar TL’ye dayandı.

Faize ayda 250 milyar 125 milyon TL, günde 8 milyar 337 milyon TL, saatte 347 milyon 396 bin TL, dakikada 5 milyon 789 bin TL, saniyede 96 bin 499 TL ödedik. Böylece, faiz giderlerinde 2 trilyon 741 milyar TL’lik hedefin yüzde 82,1’ine dokuz ayda ulaşıldı. Bütçe giderleri geçen yıla göre yüzde 36,4 artış gösterdi. Bütçeden dokuz ayda eğitim hizmetlerine 1 trilyon 863 milyar TL, sağlık hizmetlerine 1,2 trilyon TL harcandı. Faize eğitimden yüzde 20,8, sağlıktan ise yüzde 83,6 daha fazla para ödendi. Haber Merkezi

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