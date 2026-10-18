"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

Sokağın feryadı duyulmuyor - Ülkede anayasa, adalet, vicdan, ahlâk askıda

18 Ekim 2026, Pazar 03:45
İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, halkın geçim sıkıntısı altında ezildiğini ancak siyasîlerin kendi çıkarlarını korumaya odaklandığını belirterek, “Kimse sokağın feryadını duymuyor” dedi.

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, iktidar ve muhalefeti sert sözlerle eleştirerek, siyasîlerin kendi koltuklarını koruma derdine düştüğünü, milletin ise uçuruma sürüklendiğini söyledi. Yolsuzluk ve fon vurgunları karşısında sessiz kalındığını savunan Avcı, gerçekleri yazan gazetecilerin hedef alındığını ve halkın haber alma özgürlüğünün baskı altına alındığını belirtti. Sokağın feryadının duyulmadığını belirten Avcı, “Mutfakta yangın var, esnaf kepenk kapatıyor, emekli geçim mücadelesi veriyor, gençler ülkeden kaçmanın yollarını arıyor. Kimse emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, gencin, FON ve BES mağdurlarının hakkını aramıyor. Herkes kendi liderini ve çıkarlarını koruma derdinde” dedi.

Fon vurgunu halkın sırtına yıkıldı

Avcı şunları söyledi: “Yüz milyar dolarları aşan fon vurgunu milletin gözleri önünde cereyan ederken, herkes kendi tarafının hasarını minimize etme peşinde. Kurumlar tedbir koyuyor, kaldırıyor; isimler açılıyor, kapanıyor; açıklamalar yapılıyor, muğlaklaştırılıyor. Mağdurun hakkı netleşmiyor, gasbedilen para geri gelmiyor, sorumluların peşine kararlılıkla gidilmiyor. Bu, sadece bir finansal skandal değildir. Bu, bir ahlâk iflâsıdır. Bu, bir devlet aklı çöküşüdür. Millet vicdanına indirilmiş açık bir darbedir.”

ZİHNİYET DEĞİŞMEDİKÇE MİLLET NEFES ALAMAZ

Siyasetin her kanadında, medyanın her köşesinde, bürokrasinin her katında aynı manzarayı “Bizimkiler korunmalı, ötekiler hesap vermeli” şeklinde tarif eden Avcı, “Adalet seçici, soruşturmalar taraflı, ceza sınıfsal. Küçük adam kelepçelenirken büyük isimler dokunulmazlık zırhına bürünüyor. Halkın birikimi erirken, vurguncuların serveti ‘kazanç’ adı altında aklanmaya çalışılıyor. Bu düzen sürdükçe, bu ülke ayağa kalkamaz. Bu zihniyet değişmedikçe, bu millet nefes alamaz. Bu yolsuz iktidar, bu çapsız muhalefet durdukça Türkiye gelişemez, büyüyemez, zenginleşemez, barış ve huzura kavuşamaz!” diye konuştu.

“Adamına göre” adalet sona ermeli

Artık kimseyi kurtarma derdiyle değil, halkı kurtarma derdiyle hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Avcı, “Artık lider kurtarma, parti kurtarma, çete kurtarma, foncu kurtarma operasyonlarına son verilmelidir. Milletin gasbedilen emeği son kuruşuna kadar geri alınmalıdır. Sorumlular kim olursa olsun, hangi makamda, hangi partide, hangi akrabalık bağında olursa olsun hesap vermelidir. Adamına göre adalet bitmelidir. Güven yeniden inşa edilmelidir” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda güvencemiz çiftçilerimizdir

    Sokağın feryadı duyulmuyor - Ülkede anayasa, adalet, vicdan, ahlâk askıda

    Kanlı katil İsrail bir de soykırımdan para kazanacak

    Başörtüsü yasağına itiraz had aşmak değildir

    Böyle gitmez deyince ‘düşman’ yapıldı - Erenköy cemaatinden ‘çürümüşlük’ açıklaması

    Çocuk güzellik yarışmalarına Bakanlıktan suç duyurusu

    İstanbul'daki yağış Karadeniz'i geride bıraktı

    41 şehir için kuvvetli yağış uyarısı! - 5 ile turuncu kodlu meteorolojik uyarı!

    Selin sebebi çarpık şehirleşme

    Gazze’de kış öncesi insani kriz

    Maaşlar barınma ve gıdaya - Açlık sınırı 50 bin TL’ye yükseldi

    Faize günde 8.3 milyar TL

    Yemen’de ölümler durmuyor

    Türk fonlarına küresel ikaz

    İktidarın fonla imtihanı

    Sabah artık kapımızı çalan sütçü değil

    Azerbaycan’dan İran’a tepki var mı?

    İstanbul hiçbir şeye hazır değil

    ÖSYM: İstanbul'da hafta sonu yapılacak sınavlar ertelendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Böyle gitmez deyince ‘düşman’ yapıldı - Erenköy cemaatinden ‘çürümüşlük’ açıklaması
    Genel

    Başörtüsü yasağına itiraz had aşmak değildir
    Genel

    Çocuk güzellik yarışmalarına Bakanlıktan suç duyurusu
    Genel

    Kanlı katil İsrail bir de soykırımdan para kazanacak
    Genel

    Sokağın feryadı duyulmuyor - Ülkede anayasa, adalet, vicdan, ahlâk askıda
    Genel

    Gıda güvencemiz çiftçilerimizdir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.