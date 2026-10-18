Sokağın feryadı duyulmuyor - Ülkede anayasa, adalet, vicdan, ahlâk askıda

İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, halkın geçim sıkıntısı altında ezildiğini ancak siyasîlerin kendi çıkarlarını korumaya odaklandığını belirterek, “Kimse sokağın feryadını duymuyor” dedi.

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, iktidar ve muhalefeti sert sözlerle eleştirerek, siyasîlerin kendi koltuklarını koruma derdine düştüğünü, milletin ise uçuruma sürüklendiğini söyledi. Yolsuzluk ve fon vurgunları karşısında sessiz kalındığını savunan Avcı, gerçekleri yazan gazetecilerin hedef alındığını ve halkın haber alma özgürlüğünün baskı altına alındığını belirtti. Sokağın feryadının duyulmadığını belirten Avcı, “Mutfakta yangın var, esnaf kepenk kapatıyor, emekli geçim mücadelesi veriyor, gençler ülkeden kaçmanın yollarını arıyor. Kimse emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, gencin, FON ve BES mağdurlarının hakkını aramıyor. Herkes kendi liderini ve çıkarlarını koruma derdinde” dedi.

Fon vurgunu halkın sırtına yıkıldı

Avcı şunları söyledi: “Yüz milyar dolarları aşan fon vurgunu milletin gözleri önünde cereyan ederken, herkes kendi tarafının hasarını minimize etme peşinde. Kurumlar tedbir koyuyor, kaldırıyor; isimler açılıyor, kapanıyor; açıklamalar yapılıyor, muğlaklaştırılıyor. Mağdurun hakkı netleşmiyor, gasbedilen para geri gelmiyor, sorumluların peşine kararlılıkla gidilmiyor. Bu, sadece bir finansal skandal değildir. Bu, bir ahlâk iflâsıdır. Bu, bir devlet aklı çöküşüdür. Millet vicdanına indirilmiş açık bir darbedir.”

ZİHNİYET DEĞİŞMEDİKÇE MİLLET NEFES ALAMAZ

Siyasetin her kanadında, medyanın her köşesinde, bürokrasinin her katında aynı manzarayı “Bizimkiler korunmalı, ötekiler hesap vermeli” şeklinde tarif eden Avcı, “Adalet seçici, soruşturmalar taraflı, ceza sınıfsal. Küçük adam kelepçelenirken büyük isimler dokunulmazlık zırhına bürünüyor. Halkın birikimi erirken, vurguncuların serveti ‘kazanç’ adı altında aklanmaya çalışılıyor. Bu düzen sürdükçe, bu ülke ayağa kalkamaz. Bu zihniyet değişmedikçe, bu millet nefes alamaz. Bu yolsuz iktidar, bu çapsız muhalefet durdukça Türkiye gelişemez, büyüyemez, zenginleşemez, barış ve huzura kavuşamaz!” diye konuştu.

“Adamına göre” adalet sona ermeli

Artık kimseyi kurtarma derdiyle değil, halkı kurtarma derdiyle hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Avcı, “Artık lider kurtarma, parti kurtarma, çete kurtarma, foncu kurtarma operasyonlarına son verilmelidir. Milletin gasbedilen emeği son kuruşuna kadar geri alınmalıdır. Sorumlular kim olursa olsun, hangi makamda, hangi partide, hangi akrabalık bağında olursa olsun hesap vermelidir. Adamına göre adalet bitmelidir. Güven yeniden inşa edilmelidir” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA