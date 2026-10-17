41 şehir için kuvvetli yağış uyarısı! - 5 ile turuncu kodlu meteorolojik uyarı!

İçişleri Bakanlığı, bugün yurt genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli sağanak nedeniyle bugün İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 il için turuncu, 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün yurt genelinde beklenen yağışlara ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, bugün öğle saatlerinden sonra ise özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da ise yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde ise yerel olarak çok kuvvetli, şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya'nın batısı ve zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Fırtınalar etkili olacak

Ankara'daki yağışların ise etkisini artırması, Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'da da yerel kuvvetli sağanak görülmesi bekleniyor.

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, bugün rüzgarın, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Bugün akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatıdan fırtına, gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde, pazar günü sabahtan itibaren Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde, batı ve güneybatıdan kuvvetli fırtına bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ile çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.

Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kuvvetli yağışların devam edeceğini ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'un Anadolu Yakası için bugün öğle saatlerinden sonrasına yönelik turuncu uyarısı bulunduğunu belirtti.

Kurum, şunları kaydetti:

“Bizler tüm tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım.”

İstanbul Valiliğinden bugün akşam için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nın kuzeyindeki Beykoz ve Şile'de batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına bekleniyor.

Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden de konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bugün akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına beklendiği kaydedildi.