Türk fonlarına küresel ikaz

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türk şirketlerinin endekslere eklenmesi veya daha üst kategorilere taşınması dahil Türkiye'ye ilişkin bazı endeks güncellemelerini ikinci bir duyuruya kadar dondurdu.

MSCI, tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Türkiye hisse senetlerinin endeks incelemeleri veya şirket işlemlerinden kaynaklanan bazı değişikliklerinin “derhal ve ikinci bir duyuruya kadar” dondurulduğu belirtildi. Kararın, kurumsal yatırımcıların bazı küçük halka açık şirketlerle yakın bağlantılı fonlar üzerinden “olası koordineli işlemler” yapıldığına ilişkin ciddi endişelerinin ardından alındığını belirtilen açıklamada, bu durumun fiilî dolaşımdaki pay oranlarına ilişkin hesaplamaların güvenilirliğini ve piyasa bütünlüğünü zedeleyebileceği kaydedildi. Haber Merkezi

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