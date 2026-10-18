18 Ekim 2026, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O gün semâyı, kitap sayfalarını dürer gibi düreriz. Sonra onu, ilk yaratışa nasıl başladıysak öyle iâde ederiz. Bu bizim vaadimizdir; ve Biz vaadimizi muhakkak yerine getiririz.
Enbiyâ Suresi: 104
HADİS:
Hz. Peygamber yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi: "Bizi yediren, içiren, her türlü ihtiyacımızı karşılayan ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun..."
Camiü’s-Sağir, No: 3116
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