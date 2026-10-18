Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O gün semâyı, kitap sayfalarını dürer gibi düreriz. Sonra onu, ilk yaratışa nasıl başladıysak öyle iâde ederiz. Bu bizim vaadimizdir; ve Biz vaadimizi muhakkak yerine getiririz.

Enbiyâ Suresi: 104

HADİS:

Hz. Peygamber yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi: "Bizi yediren, içiren, her türlü ihtiyacımızı karşılayan ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun..."

Camiü’s-Sağir, No: 3116