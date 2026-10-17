Gazze’de kış öncesi insani kriz

Gazze Şeridi’ndeki Sivil Toplum Kuruluşları Ağı Direktörü Refet Mecdelavi, finansman yetersizliği ve İsrail’in insanî yardımların girişine getirdiği kısıtlamalar sebebiyle bölgedeki insanî krizin daha da derinleştiği uyarısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre Mecdelavi, Gazze Şeridi’nde yaşayanların yüzde 80’inden fazlasının yerinden edildiğini, 1 milyondan fazla kişinin ise insanî yardımlara bağımlı olduğunu söyledi. Bazı ailelerin en iyi şartlarda dahi günde yalnızca bir öğün yemek alabildiğini belirten Mecdelavi, finansman eksikliği ve yardım girişine getirilen kısıtlamaların, sivil toplum kuruluşlarının Gazzelilerin artan ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini sınırlandırdığını ifade etti. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde yerinden edilenlerin sığındığı çadırların yağmur, soğuk ve su baskınlarına karşı yeterli korumadan yoksun olduğuna dikkati çeken Mecdelavi, barınma ve temel malzeme eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığını kaydetti. AA

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