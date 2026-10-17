Yemen’de ölümler durmuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen’de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların tırmanmasına ilişkin rapor yayınladı.

Rapora göre, şiddetli çatışmalar neticesinde sadece 3 ila 11 Ekim tarihleri arasında 323 kişi can verirken, 1684 kişi yaralandı. Çatışmaların şiddetlendiği 6 Ağustos’tan bu yana ise ölenlerin sayısı 1282’ye yükselirken 5891 kişi ise yaralandı.

Rapora göre, 110 can kaybı ve 443 yaralanma vakası ile Lahic en fazla can kaybının yaşandığı kent oldu. Şiddetli çatışma ve kuşatmalara tanık olan diğer bir şehir olan Taiz’de ise 52 kişi öldü, 465 kişi ise yaralandı. Yemen, Husilerin Eylül 2014’te başkent Sana’yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.