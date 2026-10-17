'Fon konusunun üstü kapatılacak gibi görünüyor'

İktidara yakın Albayrak Medya grubu bünyesindeki Yeni Şafak'ın yazarlarından Aydın Ünal, TV Net kanalındaki "Siyaseten" isimli programda konuyla ilgili konuşan Ünal, “Ben bu fon konusunda biraz umutsuzluğa, yeise kapılmaya başladım" dedi.

Ünal, programın sunucusu Ersin Çelik ve diğer yorumcu İsmail Kılıçarslan'ın da benzer bir görüşte olduğunu belirterek "Biraz sizde de bu havayı görüyorum. Ondan cesaret alarak söylüyorum. Sanki biraz zamana yayılacak. Zamana yayıldığında da bir sonuç çıkacak mı bilemiyorum ama bu yasanın da çıkmasıyla birlikte sanki konunun üstü kapatılacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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