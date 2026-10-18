Gıda güvencemiz çiftçilerimizdir

Tarım sektörünün ülkemiz için önemine dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Gıda güvencemizin teminatı, toprağımızı işleyen ve alın teri döken çiftçilerimizdir. Destekleri artırmalıyız.” dedi.

ANKARA / YENİ ASYA - MEHMET KARA

Türkİye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, toplumun yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim hakkına, tarımın ülke ekonomisindeki önemine ve yeni teknolojilerin bu alanda kullanılmasının gerekliliğine değindi.

GÜVENİLİR GIDA TEMEL İHTİYAÇ

Dünyadaki her ferdin sağlıklı, güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşmasının temel bir ihtiyaç olduğunu söyleyen TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, herkesi doyuracak miktarda gıda üretilmesine rağmen açlıkla mücadelenin devam ettiğini ifade etti. FAO’nun 2025 yılı verilerine göre 645 milyon insanın yetersiz beslendiğini ve açlık yaşadığını hatırlatan Bayraktar, “2,7 milyar insanın sağlıklı beslenmek için gerekli gıda bütçesi bulunmuyor. Dünyada üretilen gıdaların yaklaşık yüzde 13’ü hasat ve nakliye sürecinde, yüzde 19’u ise tüketici ve perakende aşamasında israf ediliyor. Üretilen gıdanın dengeli dağıtılması, gıda kayıplarının ve israfının en aza indirilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

ÇİFTÇİLERİMİZ DESTEKLENMELİ

Gıda adaletini sağlamak için dijitalleşmeyi ve genç girişimciliği kapsayan yenilikçi bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Bayraktar, “Sürdürülebilir bir gelecek için tarım ve gıda sistemlerinde dijital dönüşüm ve teknolojik yenilikler kaçınılmazdır” dedi. Teknolojik imkânlara rağmen ülkemizde yeni teknolojilerin benimsenme hızının henüz istenilen seviyede olmadığını ifade eden Bayraktar, “Gıda güvencemizin teminatı, toprağımızı işleyen ve alın teri döken çiftçilerimizdir. Yenilikçi tarım teknolojilerini küçük ve orta ölçekli üreticilerimizin erişimine sunmalı, bu alandaki destekleri artırmalıyız” şeklinde konuştu.

TARIM, EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIN TEMELİDİR

Güvenilir ve yeterli gıdaya sürdürülebilir erişimin güçlü bir ekonominin, sağlıklı bir toplumun ve bağımsız bir geleceğin temel taşı olduğunu dile getiren Bayraktar, “Tarım sektörü, ülkemizin ekonomik bağımsızlığının ve gıda güvencesinin temel dayanağıdır. Üretimin sürekliliğini sağlamak için doğal kaynaklarımızı korumalı ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeliyiz” sözleriyle açıklamasını sürdürdü.