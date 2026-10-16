Halk TV’ye el koyma dünya basınında

Halk TV’ye yönelik operasyon uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. BBC, Reuters, Bloomberg, AFP ve Associated Press (AP) başta olmak üzere dünyanın önde gelen haber kuruluşları gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.

BBC, polisin muhalif televizyon kanalına baskın düzenleyerek canlı yayınları durdurduğunu aktarırken Bloomberg, kanala şafak baskınıyla el konulduğunu yazdı. Reuters ise Halk TV’ye kayyum atanmasını basın özgürlüğüne yönelik yeni bir darbe olarak değerlendirdi. AFP, operasyonun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savunmasının başlayacağı döneme denk gelmesine dikkat çekerken AP ve The Washington Post, kararın bir gözdağı olduğu yönündeki değerlendirmelere yer verdi. Haber Merkezi

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