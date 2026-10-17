Azerbaycan’dan İran’a tepki var mı?

Ahmet Taşgetiren, Karar’daki “Azerbaycan’la hassas – kaygan ilişkiler” başlıklı yazısında, Azerbaycan’da başörtüsü yasağı sebebiyle başlayan tartışmaların Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yansımasını ele aldı.

Azerbaycan’da başörtüsü zulmü

Taşgetiren, ülkedeki laiklik yorumunu Türkiye’deki 28 Şubat dönemi uygulamalarına benzeterek “Azerbaycan’ın tutumunun bizim Türkiye olarak o günleri aştığımız ama o günlerin acısının yüreklerden henüz gitmediği bir zamana denk gelmesi, iki ülke ilişkilerine de yansıyan bir boyut kazandı.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan’da İran’ın Şiîlik üzerinden etkisini artırabileceği iddiasını sorgulayan yazar, “Başörtüsü gerilimi konusunda Azerbaycan’ın İran’a yönelik “Bize rejim ihraç etmeyin, bizim toplumsa hayatımızı etkilemeyin” yollu bir tepkisi oldu mu, takip edebilmiş değilim. Ama Azerbaycan yönetimi, Türkiye’deki tepkilerden çok fazla rahatsız olmuş gözüküyor. Azerbaycan nezdinde Türkiye’yi İran’ın yerine koymak gibi bir tavır gelişiyor gibi… Azerbaycan’da başörtüsü yasağı nüksetmesi hayra alamet değil, Türkiye – Azerbaycan ilişkilerinin gerilmesi de hayra alamet değil. Bakalım basiret devreye girecek mi?” diye sordu.

Haber Merkezi