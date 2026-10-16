Herkese hesap sorulmalı

Eski Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, yatırım fonlarında yaşanan usulsüzlük iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların uğradığı zararların giderilmesi kadar sorumlulardan hesap sorulmasının da önem taşıdığını vurguladı.

Soruşturmanın yalnızca fon yöneticileri ve şirket sahipleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Çelik, denetim görevini yerine getirmeyenlerin ve varsa siyasi nüfuzuyla sorumluları koruyanların da yargı önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Çelik, “İşlemleri yapanlara dokunup onlara bu imkânı sağlayanları makamları veya siyasî yakınlıkları sebebiyle koruyacaksak, adaleti nasıl savunacağız?” diyerek soruşturmanın kapsamına ilişkin endişelerini dile getirdi. Hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini vurgulayan Çelik, “Hukuk, herkes için aynı ölçüyle uygulanırsa hukuktur” ifadelerini kullandı.

İşin ucu kime dokunursa dokunsun

SiyasÎ yakınlıklar sebebiyle bazı kişilerin korunmasının cezasızlık algısını güçlendireceğine dikkat çeken Çelik, denetim mekanizmalarının işletilmemesini ve Meclis araştırmasının gereksiz görülmesini de eleştirdi. Ekonomik sorunlara yönelik açıklamalara tepki gösteren Çelik, bir menkul kıymetin kısa sürede bin kat değer kazanmasının halkın teveccühüyle açıklanmasını ve büyük maddi kayıpların küçümsenmesini eleştirdi. Yargı sürecinin parlamenter denetimin önünde engel olarak gösterilmemesi gerektiğini savunan Çelik, “Hukuk devleti olma iddiasının gereği olarak, işin ucu kime dokunursa dokunsun, sorumluluğu bulunan herkesten hukuk önünde hesap sorulmalıdır” sözleriyle çağrıda bulundu.

İstanbul - Seyhan Şentürk