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Selahattin Demirtaş'a ana davada tahliye kararı çıktı

03 Eylül 2019, Salı 16:18
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğu ana davada tahliye kararı çıktı. Ancak Demirtaş ceza aldığı başka bir dava nedeniyle tahliye edilmeyecek.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu dosyadan tahliyesine karar verildi. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti oybirliğiyle Demirtaş'ın tahliyesine hükmetti.

Ancak Demirtaş başka bir dosyadan aldığı hapis cezası nedeniyle tahliye edilmeyecek. Bugünkü duruşmaya Demirtaş ve avukatları gerekçe göstererek katılmadılar.

HDP'nin genel merkezinden yapılan paylaşımda, oybirliğiyle tahliyesine hükmedilen Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması talep edildi. HDP Siirt Milletvekili ve hukukçu Meral Danış Beştaş, yaptığı paylaşımda Demirtaş'ın şimdiye kadar cezaevinde kaldığı süreye işaret ederek bu sürenin 1 yıllık denetimli serbestlik süresi içinde olduğunu hatırlattı. 

Demirtaş'ın avukatından açıklama

Avukatı Mahsuni Karaman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hemen bir tahliye beklemediklerini ancak denetimli serbestlik başvurusundan kısa süre sonra tahliyenin gerçekleşebileceğini ifade etti. 

Karaman, "Sayın Demirtaş hakkında, tutuklu yargılandığı dosyada tahliye kararı verildi. Ancak kesinleşen bir mahkumiyet kararı nedeniyle Cezaevinden hemen çıkamayacak. Tutuklulukta geçen sürenin mahsubu ve denetimli serbestlik başvurusundan sonra kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz" dedi.

"Terör örgütü kurma-yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" suçlamalarıyla karşı karşıya olan Demirtaş hakkında 30'dan fazla dava bulunuyor. Demirtaş, Kasım 2016 yılından bu yana cezaevinde.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hakkında 142 yıl hapis cezası istenen Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti. Demirtaş'ın gözaltı ve tutukluluk koşulları hakkında 2017'de açtığı davaya ilişkin AİHM, Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına kanaat getirmişti.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Selahattin Demirtaş, HDP, PKK, cezaevi
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