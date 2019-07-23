Şemdinli'deki terör saldırısında 1 vatandaş vefat etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil otomobilin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi vefat etti.

Alınan bilgiye göre, İlhami Çelik yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen sivil otomobilin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine ilçeye bağlı Yufkalı köyü yakınlarındaki Zirvin üs bölgesi yolundan geçişi sırasında, terör örgütü PKK teröristlerinin önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın etkisiyle sürücü İlhami Çelik vefat etti Çelik'in cenazesi, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA

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