Silâhlı şiddet olayları arttı

Umut Vakfı, Türkiye’de silahlı şiddet olaylarının 6 yıl içinde yüzde 66 arttığını belirterek, “Toplum sağlığını tehdit eder boyuta gelen şiddet, silÂhlanma ve silah satışının yapılması acil olarak önlenmeli” uyarısında bulundu.

Türkiye’de 2014 yılından bu yana silâhlı şiddet olayları yüzde 66 oranında arttı. Umut Vakfı’nın 28 Eylül Bireysel Silâhsızlanma Günü’nde yaptığı açıklamaya göre, 2020 yılının ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre bireysel silah kullanılan şiddet olaylarında yüzde 3 artış yaşandı ve 2 bin 61’i ateşli silâhlarla olmak üzere toplam 2 bin 455 olay basına yansıdı. Herkesin evde kalması için çağrı yapılan koronavirüsü salgınının dahi bu tür şiddet olaylarını azaltmadığına dikkat çekildi. Açıklamada “Tüm toplumu ve toplum sağlığını tehdit eder boyuta gelen şiddet, silâhlanma ve silâh satışının pervasızca yapılmasının âcil olarak önlenmesi” istendi. Amerikanınsesi’ndeki habere göre Umut Vakfı her geçen yıl silâhlanma ve silâhlı şiddetin arttığını vurgulayarak “Silâhın şakası yok”, “Evdeki, arabadaki, beldeki silâh öldürür” uyarısı yaptı.

“Çoğu ruhsatsız 25 milyon silah var”

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve psikiyatri uzmanı Dr. Ayhan Akcan, Türkiye’de dört milyondan fazla ruhsatlı, 20 milyondan fazla da ruhsatsız silâh bulunduğunu söyledi. Akcan, “Türkiye’de silâhla işlenen suçların ne kadarı ruhsatlı ne kadarı ruhsatsız silâhlarla işleniyor diye baktığımızda 10 cinayetten 7’sinde ateşli silâh kullanılıyor ve bu silâhların da yüzde 90’ı ruhsatsız yani kaçak dediğimiz silâhlar. Türkiye’de 25 milyon civarında silâh olduğu düşünüldüğünde üç bireyden birinde, yine iki erişkin erkekten de birinde silâh var demektir” diye konuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün en son 2017 yılında paylaştığı bireysel silâhlanma raporunda, 10 yıl içinde sayısında azalma olduğu tesbit edilen ruhsatlı ateşli silâhlarla 25 bin 574, ruhsatsız ateşli silâhlarla 159 bin 123 suç işlendiği belirtilmişti.

“Silah alanların yüzde 60’ı pişman”

Ülkede silâh almanın yasal sürecinin çok kolay olduğunu kaydeden Akcan, “Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ruhsatlandırma zorlaştırılmalı. Şu anda sınırsız olan silâh edinim sayısına kısıtlama getirilmeli. Ciddî sağlık kontrolleri yapılmalı. En önemlisi de silâh almak isteyenlere yönelik eğitim ve denetimin öne çıkarılması gerekiyor. Referans sistemi de burada önem kazanıyor. Yani eve silâh alınırken mutlaka eşten de olur alınması, iş insanıysa işyerindeki şirket avukatından da referans alınması pek çok ülkede yapılagelen uygulamalar. Ayrıca silâh ruhsatı alırken kişinin işlemlerde geçireceği bekleme süresi de önemli” dedi. Akcan ruhsatlı silâh talebinde bulunan kişilerin yüzde 60’ının 5 yıl sonra pişman olduğunu ifade etti. “6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa”da son değişiklik ise geçen yıl yapıldı. TBMM’de kabul edilen gümrük paketi içerisindeki yasada da yapılan değişiklikle silâh taşıyabileceklerin kapsamı genişletilirken, ağır suçlardan mahkûm olan kişilerin tekrar ateşli silâh edinmesine yönelik yasak da kaldırıldı.