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Siyasetin gündemini yargı belirliyor - Son yaşananlar Türkiye'ye yakışmıyor

21 Şubat 2025, Cuma 17:00
AKP’li Şamil Tayyar, TÜSİAD Başkanları hakkındaki karar ile ilgili konuştu.

Turan ve Aras adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

 

Tayyar “Son yaşananlardan üzüntü duyuyorum. Türkiye’ye yakışmıyor. Siyasetin gündemini yargı belirliyor. Oysa siyasetin gündemini siyasetçi belirler. Siyaset kurumu kendi gündemini hâkim olmalıdır. Bir başka odakların, bir başka grupların, bir başka kesimlerin siyasetin gündemini tayin etmesini doğru bulmuyorum. Keşke şu yapılabilseydi: TÜSİAD’ın konuşmasından sonra davet edip, “Derdiniz nedir, gelin bir konuşalım. Koşa koşa gelirlerdi. Bugün kamuoyu algısı çok farklı olurdu” dedi.

Kimse konuşmazsa doğruyu nasıl bulacağız?
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