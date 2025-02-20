"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Turan ve Aras adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

20 Şubat 2025, Perşembe
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kimse konuşmazsa doğruyu nasıl bulacağız?
Kanaat ifadesi suç olamaz
MÜSİAD, TÜSİAD’ı suçladı
Türkiye otokrasiye dönüşüyor
Önce hukuk
Facianın sebebi çöken sistem

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, hakkında, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek, hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

TÜSİAD Başkanı Turan’ın savcılıkta ifade verme işlemi başladı 

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında başlatılan soruşturmada ifade veriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ile Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Aras’ın Basın Suçları Soruşturma Bürosunda yaklaşık 3 saat süren ifade verme işlemi tamamlandı.

Aras’ın ardından Turan‘ın ifadesinin alınmasına başlandı.

Savcılığın, iki şüphelinin de ifadeleri tamamlandıktan sonra haklarında değerlendirme yapması bekleniyor.

Adli kontrol talebi

Soruşturma kapsamında Turan ve Aras'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Her iki şüpheli, ''yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Turan ve Aras adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında Turan ve Aras'ın nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadeleri tamamlandı.

Hakimlik, her iki şüphelinin de yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

"İçeriğini bilmedikleri konularda beyanda bulunma" değerlendirmesi

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, şüpheliler Turan ve Aras'ın, 13 Şubat'ta TÜSİAD Genel Kurulunda yaptıkları konuşmalarda, yalnızca basın aracılığıyla bilgi sahibi oldukları ve içeriğini bilmedikleri olaylara ilişkin yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlarda bulundukları belirtildi.

Şüphelilerin, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgileri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yaydıkları ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işledikleri ifade edildi.

Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesini oluşturan deliller ve somut olgular bulunduğu belirtilerek, Turan ve Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada, bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı tespit edilmişti.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek, hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Geçen günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Aras ile Turan'ın savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verilmişti.

Bunun üzerine Turan ile Aras, ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesine götürülmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy'e Musk'tan "seçim" çağrısı - Trump: Zelenskiy seçimlere gitmeyen diktatör

    Gazze’nin imarı için 53 milyar dolar gerekli

    'ABD heyetiyle görüşme olumlu ve iyi'

    Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatıldı

    Rekabet Kurulundan BİM'e 1,3 milyar liralık ceza

    Turan ve Aras adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    Trump: Zelenskiy berbat bir iş çıkardı

    Putin-Trump görüşmesi ay sonuna kadar gerçekleşebilir

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden ABD yönetimine ''Gazze'' davası açıldı

    Zelenskiy: Rus saldırıları sürerken Riyad'daki barış toplantısı "üzücü"

    Kanada'dan Avrupa'ya ''Trump'' çağrısı: "Uyanın"

    Karlı havada nasıl araba kullanılmalıdır?

    ABD ile Rusya normalleşiyor

    ASKİ: Ankara'ya 9 ay yetecek su var

    Donald Trump Jr hakkında İtalya'da yasa dışı av soruşturması

    İstanbul'a 3 gün sürecek kuvvetli kar uyarısı

    İspanya: Trump'ın Gazze planı ahlak dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır

    İstanbul'da eğitime kar arası

    Gazze sizin olmayacak

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    İktidarı “dindar!” diye överseniz!..
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hürriyet ve ahlâk
    M. Latif SALİHOĞLU

    Köprü ile gazetenin temeli aynı gün atıldı
    Faruk ÇAKIR

    Bir güzel haber de Portekiz’den
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Militanlaştırılan yargı”yla siyasî operasyonlar
    Sami CEBECİ

    Siyonist İsrail devleti neden çabuk tokat yemiyor?
    Ahmet BATTAL

    TUSAF da takke düşürdü!
    Genel

    Rekabet Kurulundan BİM'e 1,3 milyar liralık ceza
    Süleyman KÖSMENE

    Yüzünü gören Cennetlik midir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.